Соболев рассчитывает, что еще сыграет за сборную России на нынешнем чемпионате Европы

НОВОГОРСК /Московская область/, 18 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной России по футболу Александр Соболев надеется, что еще сыграет на нынешнем чемпионате Европы. Об этом он рассказал журналистам.

Соболев вышел на поле на 85-й минуте матча второго тура группового этапа с финнами (1:0).

"Свою игру не буду оценивать, но рад, что удалось выйти на поле в таком турнире - это гордость, - сказал Соболев. - Надеюсь, еще выйду и принесу пользу сборной".

В следующем матче россияне 21 июня сыграют с датчанами. "Увидели и сильные, и слабые стороны датчан вчера (в матче против бельгийцев (1:2) - прим. ТАСС) - смотрели игру. Но сегодня будет еще теория, тренерский штаб еще подскажет нам", - отметил форвард.

В четверг в матче между командами Бельгии и Дании участники игры на 11-й минуте аплодисментами поддержали игрока датчан Кристиана Эриксена, перенесшего сердечный приступ. "Эриксену здоровья. Если будет какая-то акция в его поддержку с нашей стороны - я не против. Что касается Марио Фернандеса (защитник россиян получил травму в игре с финнами), то вроде бы он чувствует себя хорошо, надеюсь, что он сможет сыграть", - отметил Соболев.

Российские болельщики не смогут присутствовать на матче команды с датчанами в Копенгагене. "Болельщиков наших не пустят в Данию. Конечно, это не очень хорошо для нас, но когда играешь на выезде - всегда мало поддержки. Наши же болельщики будут смотреть по телевизору, в фан-зонах - вся страна будет объединена с нами", - подчеркнул форвард.