Фомин: сборная России прибавляет от матча к матчу на чемпионате Европы

НОВОГОРСК /Московская область/, 18 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России по игре прибавляют от матча к матчу на чемпионате Европы. Об этом журналистам рассказал полузащитник россиян Даниил Фомин.

В заключительном матче в группе В россияне сыграют с датчанами 21 июня.

"Дания - хорошая команда. Первый тайм с бельгийцами они провели очень качественно, и мы готовимся к встрече с серьезным соперником, - сказал Фомин. - Наверное, наша сборная прибавляет на турнире, в "физике". Игровой ритм поймали, вкатились в Евро, и впереди важная игра с датчанами - мы сделаем все, чтобы выиграть".

Фомин рассказал об эмоциях после победы над финнами во втором туре. "После прошлой победы больше положительных эмоций, лучше настроение. Наша задача - выйти из группы, тем более что бельгийцы вышли, мы - еще нет. Настроение после победы над финнами хорошее, но надо, чтобы после Дании оно стало еще лучше", - отметил он.

В первом матче чемпионата Европы российские футболисты в Санкт-Петербурге проиграли бельгийцам со счетом 0:3, а во втором обыграли команду Финляндии - 1:0.