Легкоатлетический манеж в Хакасии достроят в 2022 году

ТАСС, 18 июня. Легкоатлетический манеж в Абакане, строительство которого было приостановлено из-за недостатка финансирования, достроят в 2022 году за счет федеральных и муниципальных средств. Об этом в пятницу на своей странице во "ВКонтакте" написал глава республики Валентин Коновалов.

"По моему поручению правительство Хакасии направило в Министерство спорта России заявку на получение субсидии из федерального бюджета. В результате было принято решение о предоставлении Хакасии 62 млн руб. на завершение строительства и введение в эксплуатацию спортивного объекта. Предполагается, что еще 50 млн руб. в строительство вложит Абакан из своего бюджета", - написал Коновалов, добавив, что завершение строительства запланировано на 2022 год.

Манеж начали строить в Абакане в 2014 году, но его строительство было заморожено из-за недостатка финансирования. Манеж позволит тренироваться спортсменам беговых и технических дисциплин: спринтерский бег, бег с барьерами, прыжки в длину, тройные прыжки, прыжки в высоту, прыжки с шестом, толкание ядра.