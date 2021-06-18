Хоккейный клуб "Сибирь" подписал контракт с американским нападающим Шором

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сибирь" подписал однолетний контракт с американским нападающим Ником Шором. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне Шор выступал за швейцарский клуб "Цуг", вместе с которым стал чемпионом страны. Нападающий принял участие в 22 матчах регулярного чемпионата и набрал 27 (8 голов + 19 передач) очков. В плей-офф американец отметился одной заброшенной шайбой и семью результативными передачами в 13 играх. Также в начале сезона хоккеист выступал за словацкий клуб "Дукла".

В сезоне-2018/19 Шор играл в магнитогорском "Металлурге". Всего в КХЛ хоккеист провел 43 матча, в которых набрал 21 (5+16) очко. Также Шор выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за команды "Лос-Анджелес", "Оттава", "Калгари", "Торонто" и "Виннипег". В НХЛ нападающий провел 299 матчей, в которых набрал 59 (18+41) очков.

В прошедшем сезоне "Сибирь" по итогам регулярного чемпионата заняла девятое место в Восточной конференции КХЛ и не вышла в плей-офф.