Футболист Тюкавин продлил контракт с "Динамо"

ТАСС, 18 июня. Футболист московского "Динамо" Константин Тюкавин продлил контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба "Динамо".

Контракт с нападающим рассчитан на три года с опцией продления на один сезон.

"Очень рад, что продлил контракт с "Динамо", я в этом клубе с пяти лет, ни о каких других вариантах, кроме подписания нового соглашения, даже не думал. Моя цель - выступать за "Динамо", приносить пользу команде, забивать голы. Хочу сказать спасибо болельщикам, которые здорово нас поддерживают, особенно молодых ребят. Будем стараться в новом сезоне радовать динамовских поклонников как можно чаще", - сказал Тюкавин.

Тюкавину 18 лет, он является воспитанником академии "Динамо". За главную команду выступает с ноября 2020 года. Всего на счету Тюкавина 17 игр и 4 гола за основную команду бело-голубых.