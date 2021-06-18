Фазель считает великолепной организацию матчей Евро в Санкт-Петербурге

ТАСС, 18 июня. Матчи чемпионата Европы по футболу, проходящие в Санкт-Петербурге, организованы великолепно. Такое мнение высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

"Великолепная организация, - сказал Фазель. - Все люди на стадионе и в городе знают, что делать. Сказывается опыт России в проведении крупных международных турниров. Отличная атмосфера и четкая организация".

Чемпионат Европы по футболу проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах континента. В Санкт-Петербурге на данный момент прошли четыре матча турнира из семи запланированных в городе.