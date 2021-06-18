Футболист Тарасов рассказал, что ведет переговоры с клубами Российской премьер-лиги

ТАСС, 18 июня. Полузащитник Дмитрий Тарасов, который является свободным агентом с января 2021 года, ведет переговоры с клубами Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом он сообщил газете "Спорт-Экспресс".

Последним клубом Тарасова был казанский "Рубин", за который он выступал с февраля 2020 года. Срок контракта футболиста с клубом истек в январе.

"На данном этапе я не готов объявить о завершении карьеры, конечно, - сказал Тарасов. - Верю, что еще смогу сыграть в РПЛ, а затягивается все потому, что у меня нет агента, я сам стараюсь продвигать себя, мне тяжело вдвойне. Просто пока не находится тот человек, который поверит в меня и точно не пожалеет об этом".

"Я просто работаю каждый день и жду своего шанса, моя задача - быть в форме, потому что в любой момент все может поменяться. А то, что я могу играть на уровне РПЛ, не сомневаюсь. Переговоры проходят с клубами РПЛ", - добавил Тарасов.

Тарасову 34 года, до "Рубина" он выступал за московский "Локомотив" с 2010 года. В составе "Локомотива" он стал победителем чемпионата России и трехкратным обладателем кубка страны. Также он выступал за томскую "Томь" и "Москву". В составе сборной России провел восемь матчей и забил один гол.