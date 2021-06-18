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WTA

Теннисистка Самсонова вышла в полуфинал турнира в Германии

В матче 1/4 финала россиянка победила американку Мэдисон Киз со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (7:0)

ТАСС, 18 июня. Россиянка Людмила Самсонова обыграла американку Мэдисон Киз в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Берлине.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (7:0) в пользу 22-летней россиянки. В полуфинале она сыграет с победительницей матча между американкой Джессикой Пегулой и белоруской Викторией Азаренко.

Самсонова занимает 106-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На турнирах Большого шлема она не проходила дальше второго круга.

Киз 26 лет, в рейтинге WTA она занимает 28-ю позицию. Лучшим достижением американской теннисистки является выход в финал Открытого чемпионата США в 2017 году.

Турнир в Берлине не проводился с 2008 года, последней победительницей стала россиянка Динара Сафина, обыгравшая в финале соотечественницу Елену Дементьеву. Соревнования планировали возобновить в 2020 году, но этого не удалось сделать из-за пандемии. Текущий турнир проводится на траве и относится к категории WTA 500, соревнования завершатся 20 июня. Призовой фонд составляет $566 тыс.

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