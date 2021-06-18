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Летние олимпийские виды спорта

Умер индийский бегун Милка Сингх

Бывший спринтер скончался в возрасте 91 года

ТАСС, 18 июня. Индийский бегун-спринтер Милка Сингх по прозвищу Летающий сикх скончался в возрасте 91 года после заражения коронавирусом. Об этом в пятницу сообщила газета The Indian Express.

"Отца не стало", - цитирует издание сына спортсмена.

Сингх в 1958 году стал первым индийским золотым медалистом Игр Содружества - спортивных соревнований стран Содружества наций. Он также завоевал четыре золотые медали на Азиатских играх. В 1960 году на Олимпийских играх в Риме спортсмен стал четвертым в забеге на 400 м.

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Летние олимпийские виды спорта
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