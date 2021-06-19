Женская сборная России по регби-7 примет участие в олимпийской квалификации

ТАСС, 19 июня. Женская сборная России по регби-7 начнет выступление на квалификационном турнире к Олимпиаде в Токио. Две лучшие команды по итогам соревнований получат путевки на Игры.

12 команд будут разделены на три группы по четыре сборные. Две лучшие команды в каждой группе, а также еще две, ставшие третьими с наибольшим количеством очков, пройдут в четвертьфинал. Поскольку на Олимпиаду поедут две сборные, финал не предусмотрен.

Турнир пройдет 19 и 20 июня в Монако. Соперниками россиянок в группе А станут сборные Аргентины, Мексики и Самоа. В группе В выступят команды Казахстана, Папуа - Новой Гвинеи, Туниса, Ямайки. Участвовавшие в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году сборные Колумбии и Франции сыграют в группе C с командами Гонконга и Мадагаскара. Команда Андрея Кузина, основу которой составляют регбистки ЦСКА и "ВВА-Подмосковье", в субботу сыграют против команд Самоа (начало - в 12:20 мск) и Мексики (17:38 мск), а в воскресенье - с аргентинками (12:03 мск).

Турнир по регби-7 на Олимпийских играх пройдет во второй раз. Перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро россиянки боролись в квалификации за единственную путевку, которую уступили испанкам. Подготовкой к квалификации послужили игры чемпионата Европы в Лиссабоне против команд Бельгии, Германии, Испании, Португалии и Уэльса. Сборная России выиграла все матчи.

Уже известны 10 женских команд, которые сыграют на Олимпиаде в Токио. Это сборные Новой Зеландии, США, Кении, Канады, Австралии, Бразилии, Великобритании, Фиджи, Китая и Японии. В 2016 году на Олимпиаде в Бразилии в женском турнире золотые медали завоевала команда Австралии.