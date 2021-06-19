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Евро-2020

Робертсон: сборная Шотландии была ближе к победе в матче Евро с англичанами

Капитан шотландской сборной считает, что команде нужен другой план на игру со сборной Хорватии
Эндрю Робертсон (справа) EPA-EFE/Andy Rain
Описание
Эндрю Робертсон (справа)
© EPA-EFE/Andy Rain

ЛОНДОН, 19 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Шотландии должны были побеждать в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы с англичанами. Такое мнение высказал капитан шотландцев Эндрю Робертсон, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В пятницу сборная Шотландии сыграла вничью с командой Англии со счетом 0:0. Робертсон провел полный матч.

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"Я считаю, что мы должны были выиграть матч, - сказал Робертсон. - Уверен, что у нас были шансы на победу, но мы сыграли вничью. Теперь нам нужен другой план на игру против команды Хорватии. Это другая команда, нужен такой план, чтобы выиграть и выйти из группы".

Сборная Шотландии после двух туров набрала одно очко и занимает четвертое место в турнирной таблице группы D. На первой позиции идет команда Чехии (4 очка), второе место занимают англичане (4), третье - хорваты (1). В 1/8 финала турнира выходят по две команды из всех шести групп, а также четыре лучшие сборные, занявшие третьи места. В последнем туре 22 июня команда Шотландии встретится со сборной Хорватии, англичане в тот же день сыграют с чехами.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.

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