Фестиваль ГТО среди учащихся в Новосибирске выиграла команда Оби

ТАСС, 19 июня. Новосибирский летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций, посвященный 90-летию создания комплекса ГТО, выиграла команда города Оби. Об этом ТАСС сообщил руководитель регионального центра тестирования ГТО Новосибирской области Игорь Зузуля, который являлся главным судьей фестиваля.

"Это традиционный фестиваль, проводился уже в пятый раз. Он проходит в три этапа: первый - внутри образовательных организаций, второй - в муниципальных образованиях, когда съезжались школы, сузы, вузы. В отборочном этапе (на первых двух) у нас приняло участие более 13 тыс. обучающихся из 41 муниципального образования, что порадовало. Финал проходил в форме шестиборья ГТО, уже традиционно в наукограде Кольцово, где для этого есть все условия, то есть все спортивные объекты находятся очень близко друг от друга, очень удобно проживать, находиться и соревноваться спортсменам-участникам", - рассказал Зузуля.

В фестивале приняло участие 120 учащихся. "На финал приглашалось 15 лучших муниципальных образований, состав команды - восемь человек, это два юноши и две девушки в четвертой ступени (13-15 лет), два мальчика и две девочки в третьей ступени (11-12 лет). В итоге мероприятие проводилось два дня - 17 и 18 июня. В первый день было четыре вида: это бег на короткой дистанции, силовая гимнастика: отжимания у девочек, подтягивания у мальчиков, метание и плавание. Кроме этого, все дети сдавали тесты по теоретическим знаниям в области физической культуры. Сегодня у нас был второй день, это бег на длинной дистанции (четвертая ступень - 2 км, третья ступень - 1,5 км) и заканчивалось все стрельбой из пневматической винтовки" - сказал представитель регионального оператора ГТО.

Победителем в командном первенстве стала команда города Оби, вторыми стали ребята из наукограда Кольцово, замкнула тройку сборная Центрального округа Новосибирска. По итогам личного первенства путевками в "Артек" награждены Ирина Кацук из Новосибирска, Артем Голдырев (Сузунский район), Василий Красильников и Лилия Бугакова (оба - Кольцово).

"Первой особенностью стало то, что соревнования проводились на стадионе, построенном в наукограде. Это одна из современнейших школ нашего региона, с лабораториями и робототехникой. Особенность была в том, что у детей, помимо спортивной части, была возможность познакомиться с точки зрения образовательного развития с лабораториями и так далее. То есть помимо спортивной части, у детей была и образовательная часть, такое у нас было впервые", - отметил Зузуля.

"Что касается безопасности, то, во-первых, в этом году нам пришлось проводить мероприятие без зрителей. Во-вторых, на стадионе, понятно, разрешено без масок, в лицее был масочный режим, плюс для каждой команды были созданы условия с соблюдением дистанции в актовом зале, то есть команды находились не ближе пяти-шести метров друг от друга. Раздевалки для каждой команды были раздельные, что, конечно, повлекло большую подготовку, но нужно это все выполнять. Со стороны проверяющих органов никаких нареканий не было", - поведал представитель регионального оператора ГТО.