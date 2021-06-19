Чилийцы обыграли сборную Боливии в матче Кубка Америки по футболу

ТАСС, 19 июня. Футболисты сборной Чили со счетом 1:0 победили команду Боливии в матче группы А Кубка Америки. Соревнования проходят в Бразилии.
Гол на 10-й минуте забил Бен Бреретон. Для 22-летнего нападающего этот мяч стал дебютным в составе сборной Чили. Он впервые попал в стартовый состав национальной команды.
В первом туре сборная Чили сыграла вничью с аргентинцами (1:1). Команда с четырьмя очками возглавляет турнирную таблицу группы А. Боливийцы в первом матче проиграли сборной Парагвая (1:3) и занимают последнее, пятое место в группе, не набрав очков.
Изначально Кубок Америки, который был перенесен с 2020 года из-за пандемии коронавируса, должен был пройти в Аргентине и Колумбии. 31 мая было объявлено о переносе турнира в Бразилию.
В четвертьфинал Кубка Америки выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. Финал турнира пройдет 10 июля.
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Чили
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|2
|Парагвай
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|3
|Аргентина
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|4
|Уругвай
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5
|Боливия
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0