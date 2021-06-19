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Кубок Америки по футболу

Сборная Аргентины обыграла команду Уругвая в матче Кубка Америки по футболу

Встреча группы А завершилась со счетом 1:0
Гвидо Родригес, Эдинсон Кавани и Родриго де Пауль EPA-EFE/Joedson Alves
Описание
Гвидо Родригес, Эдинсон Кавани и Родриго де Пауль
© EPA-EFE/Joedson Alves

ТАСС, 19 июня. Футболисты сборной Аргентины со счетом 1:0 победили команду Уругвая в матче группы А Кубка Америки. Соревнования проходят в Бразилии.

Единственный гол на 13-й минуте забил Гвидо Родригес.

В первом туре сборная Аргентины сыграла вничью с чилийцами (1:1). Команда с четырьмя очками возглавляет турнирную таблицу группы А. Уругвайцы провели первый матч на турнире.

Изначально Кубок Америки, который был перенесен с 2020 года из-за пандемии коронавируса, должен был пройти в Аргентине и Колумбии. 31 мая было объявлено о переносе турнира в Бразилию.

В четвертьфинал Кубка Америки выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. Финал турнира пройдет 10 июля.

Кубок Америки. Группа A
КомандаИВНПМО
1Аргентина21102-14
2Чили21102-14
3Парагвай11003-13
4Уругвай10010-10
5Боливия20021-40

 

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