Сборная Аргентины обыграла команду Уругвая в матче Кубка Америки по футболу

ТАСС, 19 июня. Футболисты сборной Аргентины со счетом 1:0 победили команду Уругвая в матче группы А Кубка Америки. Соревнования проходят в Бразилии.
Единственный гол на 13-й минуте забил Гвидо Родригес.
В первом туре сборная Аргентины сыграла вничью с чилийцами (1:1). Команда с четырьмя очками возглавляет турнирную таблицу группы А. Уругвайцы провели первый матч на турнире.
Изначально Кубок Америки, который был перенесен с 2020 года из-за пандемии коронавируса, должен был пройти в Аргентине и Колумбии. 31 мая было объявлено о переносе турнира в Бразилию.
В четвертьфинал Кубка Америки выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. Финал турнира пройдет 10 июля.
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Аргентина
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|2
|Чили
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|3
|Парагвай
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|4
|Уругвай
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|5
|Боливия
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0