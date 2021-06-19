"Филадельфия" сравняла счет в серии второго раунда плей-офф НБА с "Атлантой"

ТАСС, 19 июня. "Филадельфия" в гостях со счетом 104:99 обыграла "Атланту" в шестом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий "Атланты" Трэй Янг, набравший 34 очка и сделавший 12 передач. Дабл-даблы также оформили его одноклубники Кевин Хертер (17 очков + 11 подборов), Клинт Капела (14 очков + 11 подборов) и центровой "Филадельфии" Джоэл Эмбиид (22 очка + 13 подборов).