Олимпийский чемпион Краузер установил мировой рекорд в толкании ядра

ТАСС, 19 июня. Американский легкоатлет Райан Краузер установил мировой рекорд в толкании ядра в ходе национального отборочного турнира на Олимпийские игры в Токио. Результат спортсмена составил 23,37 метра.
Предыдущий рекорд принадлежал его соотечественнику Рэнди Барнсу (23,12 метра) и был установлен в мае 1990 года.
WORLD RECORD!@RCrouserThrows launches his shot 23.37m in Eugene to add 25 centimetres to the world record.— World Athletics (@WorldAthletics) June 19, 2021
Read all about it: https://t.co/GECtr085He#TrackFieldTrials21 pic.twitter.com/gzxjwkWSB6
Краузеру 28 лет, он является победителем Олимпийских игр 2016 года, также на его счету серебряная медаль чемпионата мира - 2019. В январе он побил мировой рекорд Барнса в толкании ядра в помещении (22,82 метра).
Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 8 августа.