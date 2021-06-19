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НХЛ

"Монреаль" обыграл "Вегас" в третьем матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ

Канадская команда победила со счетом 3:2
Хоккеисты "Монреаля" AP Photo/John Locher
Описание
Хоккеисты "Монреаля"
© AP Photo/John Locher

ТАСС, 19 июня. "Монреаль" дома в овертайме со счетом 3:2 обыграл "Вегас" в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У "Монреаля" шайбы забросили Коул Кофилд (24), Джош Андерсон (59, 73), российский защитник команды Александр Романов не попал в заявку на игру. В составе "Вегаса" отличились Николас Руа (24-я минута) и Алекс Пьетранжело (43).

Главный тренер "Монреаля" Доминик Дюшарм перед сдал игрой сдал тест на коронавирус с положительным результатом, из-за чего пропустил матч. Его заменял Люк Ричардсон.

"Монреаль" повел в серии до четырех побед со счетом 2-1. Следующая встреча пройдет 21 июня в Монреале.

В другом полуфинале играют "Нью-Йорк Айлендерс" и "Тампа", которая после трех матчей ведет в серии со счетом 2-1. Четвертая игра состоится в ночь на 20 июня в Нью-Йорке.

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