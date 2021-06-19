{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НБА

"Лос-Анджелес Клипперс" впервые вышел в полуфинал плей-офф НБА

Во втором раунде команда обыграла "Юту"
Рэджон Рондо (справа) EPA-EFE/RINGO CHIU
Описание
Рэджон Рондо (справа)
© EPA-EFE/RINGO CHIU

ТАСС, 19 июня. "Лос-Анджелес Клипперс" дома обыграл "Юту" со счетом 131:119 в шестом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самыми результативными игроками матча стали форвард "Клипперс" Терэнс Мэнн и атакующий защитник "Юты" Донован Митчелл, набравшие по 39 очков. Дабл-даблы оформили игрок команды из Лос-Анджелеса Реджи Джексон (27 очков + 10 передач), а также баскетболисты "Юты" Ройс О'Нил (21 очко + 10 подборов) и Руди Гобер (12 очков + 10 подборов).

"Клипперс" выиграли серию до четырех побед со счетом 4-2 и впервые вышли в полуфинал плей-офф, где сыграют с "Финиксом".

По итогам регулярного чемпионата "Юта" заняла первое место в таблице Западной конференции, "Клипперс" стали четвертыми.

Футбол в Германии
СМИ: три английских клуба и "Атлетико" интересуются футболистом "Айнтрахта" Силвой
Портал Transfermarkt оценивает нападающего в €45 млн
Читать полностью