"Лос-Анджелес Клипперс" впервые вышел в полуфинал плей-офф НБА

ТАСС, 19 июня. "Лос-Анджелес Клипперс" дома обыграл "Юту" со счетом 131:119 в шестом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самыми результативными игроками матча стали форвард "Клипперс" Терэнс Мэнн и атакующий защитник "Юты" Донован Митчелл, набравшие по 39 очков. Дабл-даблы оформили игрок команды из Лос-Анджелеса Реджи Джексон (27 очков + 10 передач), а также баскетболисты "Юты" Ройс О'Нил (21 очко + 10 подборов) и Руди Гобер (12 очков + 10 подборов).