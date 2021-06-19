СМИ: три английских клуба и "Атлетико" интересуются футболистом "Айнтрахта" Силвой

ТАСС, 19 июня. Испанский футбольный клуб "Атлетико", английские "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" заинтересованы в трансфере португальского нападающего германского "Айнтрахта" Андре Силвы. Об этом на своей странице в Twitter написал журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Портал Transfermarkt оценивает Силву в €45 млн, его контракт с германским клубом действует до 30 июня 2023 года.