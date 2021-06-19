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Футбол в Германии

СМИ: три английских клуба и "Атлетико" интересуются футболистом "Айнтрахта" Силвой

Портал Transfermarkt оценивает нападающего в €45 млн

ТАСС, 19 июня. Испанский футбольный клуб "Атлетико", английские "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" заинтересованы в трансфере португальского нападающего германского "Айнтрахта" Андре Силвы. Об этом на своей странице в Twitter написал журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Портал Transfermarkt оценивает Силву в €45 млн, его контракт с германским клубом действует до 30 июня 2023 года.

Силве 25 лет, в 2019 году он перешел в "Айнтрахт" из "Милана" на правах аренды, в сезоне-2020/21 португалец подписал полноценный контракт с германской командой. В прошедшем сезоне Силва принял участие в 34 играх за "Айнтрахт" в разных турнирах, забил 29 голов и отдал 10 голевых передач. В составе сборной Португалии он провел 40 матчей, в которых отметился 16 голами.

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