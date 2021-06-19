Канадский теннисист Шаповалов пропустит Олимпийские игры в Токио

ТАСС, 19 июня. Канадский теннисист Денис Шаповалов не выступит на Олимпийских играх в Токио. Комментарий спортсмена приводит портал Opencourt.

Ранее о решении пропустить Олимпиаду объявили испанец Рафаэль Надаль, австриец Доминик Тим и японка Наоми Осака.

"Очень тяжело было принять это решение. Я всегда мечтал представлять Канаду на Олимпийских играх, - сказал Шаповалов. - Я совместно с командой принял такое решение из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией".

Спортсмен добавил, что не до конца залечил травму плеча. "Плечо по-прежнему беспокоит, - сказал он. - Я не хочу проводить много игр, чтобы не усугублять ситуацию".

Шаповалов занимает 14-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету один титул под эгидой ATP. Лучшим результатом канадца на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США (2020).

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.