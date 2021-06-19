Тульский "Арсенал" продлил контракт с футболистом Эвансом Кангвой

ТАСС, 19 июня. Замбийский нападающий Эванс Кангва продлил контракт с российским футбольным клубом "Арсенал". Об этом сообщает пресс-служба тульской команды.

Новое соглашение с 28-летним нападающим рассчитано на два года.

По итогам прошедшего сезона "Арсенал" занял 14-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 23 очка в 30 турах.

Кангва выступает за "Арсенал" с 2017 года. В сезоне-2020/21 футболист принял участие в 28 матчах в составе тульского клуба, в которых забил четыре гола и отдал три голевые передачи.