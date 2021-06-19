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Евро-2020

Футболист сборной России Фернандес продолжает готовиться по индивидуальному плану

Защитник вышел на тренировку, но работает индивидуально
Марио Фернандес Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Марио Фернандес
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 19 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной России продолжают подготовку к заключительному матчу группового турнира чемпионата Европы против команды Дании и проводят тренировку в подмосковном Новогорске в полном составе, за исключением Марио Фернандеса, который занимается по индивидуальному плану. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Фернандес вышел на тренировку, но пока работает индивидуально", - сообщил журналистам пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров.

В первом матче чемпионата Европы российские футболисты в Санкт-Петербурге проиграли бельгийцам со счетом 0:3, а во втором обыграли команду Финляндии - 1:0. Во второй игре Фернандес получил травму, по итогам обследования подозрение на перелом позвонков не подтвердилось, и игрок проходит восстановление в расположении команды.

Заключительный матч группового этапа против датчан россияне проведут 21 июня в Копенгагене.

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