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Автогонки

Российский гонщик Смоляр одержал вторую победу в сезоне "Формулы-3"

Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing выиграл первую гонку второго этапа во Франции

ТАСС, 19 июня. Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing ("Эс-эм-пи рейсинг") Александр Смоляр, выступающий за команду ART ("Эй-ар-ти"), выиграл первую гонку второго этапа сезона "Формулы-3", который проходит во Франции.

Россиянин одержал вторую победу в сезоне, ранее он выиграл первую гонку первого этапа в Испании. Вторым финишировал француз Виктор Мартан из MP Motorsport ("Эм-пи моторспорт"), третьим - австралиец Калан Уильямс из Jenzer Motorsport ("Йенцер моторспорт").

Вторая гонка этапа пройдет позднее в субботу, третья - в воскресенье.

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