Заболотный: российские футболисты испытывали в Петербурге дискомфорт из-за коронавируса

НОВОГОРСК /Московская область/, 19 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу, находясь в Санкт-Петербурге в условиях жестких эпидемиологических ограничений во время первых двух матчей чемпионата Европы, испытывала определенный психологический дискомфорт. Об этом журналистам сообщил нападающий национальной команды Антон Заболотный.

"Подготовка от переноса тренировок не меняется, но в Питере было немного тяжеловато, однако время такое сейчас, пандемия. Поэтому мы там немного закрыты были, и в этом был тонкий психологический момент. Но все равно ребята все справляются, и всегда есть чем заняться", - сказал Заболотный.

В первом матче чемпионата Европы, который состоялся 12 июня, российские футболисты в Санкт-Петербурге проиграли бельгийцам со счетом 0:3, а 16 июня там же обыграли команду Финляндии - 1:0. Заключительный матч группового этапа против датчан россияне проведут 21 июня в Копенгагене.

"Сложно объяснить нашу результативность, - продолжил Заболотный. - Это не только у нашей сборной так получается. Но команда всегда тренирует реализацию, тут как сложится игра. Сейчас мы нарабатываем схему с двумя форвардами, у нас много наработок, все в Копенгагене будет зависеть от хода матча".

По решению тренерского штаба сборная России проведет 20 июня тренировку не в Копенгагене, а на базе в подмосковном Новогорске, после чего отправится в Данию.