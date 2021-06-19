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Футбол в Италии

"Интер" может арендовать футболиста "Манчестер Юнайтед" ван де Бека на замену Эриксену

Тренер МЮ Сульшер не рассматривает нидерландского футболиста в качестве игрока основного состава

ТАСС, 19 июня. Итальянский футбольный клуб "Интер" рассматривает вариант аренды полузащитника английского "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бека в качестве замены датчанину Кристиану Эриксену. Об этом сообщает портал Calciomercato.

По информации портала, главный тренер манчестерского клуба Уле Гуннар Сульшер не рассматривает нидерландца в качестве игрока основного состава и готов его отпустить в летнее трансферное окно.

12 июня в концовке первого тайма матча чемпионата Европы между командами Финляндии и Дании Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ. Игра была прервана и возобновилась через полтора часа, по ее итогам сборная Дании проиграла со счетом 0:1.

В пятницу Эриксену был установлен кардиостимулятор, и он был выписан из больницы.

"Интер" в прошлом сезоне набрал 91 очко в 38 турах и впервые за 11 лет стал чемпионом Италии.

Ван де Беку 24 года, он выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2020 года. В сезоне-2020/21 полузащитник сыграл 36 матчей, забил один гол и отдал две голевые передачи.

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