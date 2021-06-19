Алонсо заявил, что доволен результатами после возвращения в "Формулу-1"

ТАСС, 19 июня. Пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Альпин" Фернандо Алонсо доволен результатами, показанными в первых шести гонках сезона 2021 года. Комментарий испанца приводит портал GPfans.

После первых шести гонок Алонсо занимает 11-е место в личном зачете, набрав 13 очков. Испанский гонщик вернулся в "Формулу-1" после двухлетней паузы.

"Я доволен тем, как идут дела. Конечно, мне нужно стараться выжимать максимум из болида и стараться набирать очки, - сказал Алонсо. - Мы стараемся прибавлять в каждой гонке".

Седьмой этап "Формулы-1" проходит с 18 по 20 июня во Франции.

Алонсо 39 лет, он является двукратным чемпионом "Формулы-1" (2005, 2006), оба титула он выиграл в составе "Рено".