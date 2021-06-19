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WTA

Теннисистка Потапова проиграла в четвертьфинале турнира в Бирмингеме

Россиянка проиграла представительнице Туниса Онс Жабер со счетом 4:6, 0:6

ТАСС, 19 июня. Россиянка Анастасия Потапова проиграла Онс Жабер из Туниса в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Бирмингеме.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:0 в пользу 26-летней представительницы Туниса, которая посеяна на турнире под вторым номером. В полуфинале Жабер встретится с победительницей матча между британкой Хитер Уотсон и хорваткой Донной Векич (третий номер посева).

Потаповой 20 лет, она занимает 82-е место в рейтинге WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в третий круг на Открытом чемпионате Австралии в 2021 году.

Жабер занимает 24-е место в рейтинге WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2020 года.

Турнир в Бирмингеме завершится 20 июня. Призовой фонд соревнований составит $235 тыс.

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