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ATP

Рублев вышел в финал теннисного турнира в Галле

В решающем матче россиянин встретится с победителем встречи между канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и французом Уго Умбером
Андрей Рублев EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
Описание
Андрей Рублев
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

ТАСС, 19 июня. Россиянин Андрей Рублев победил представителя Грузии Николоза Басилашвили в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), проходящего в германском Галле на травяном покрытии.

Рублев, посеянный на турнире под четвертым номером, выиграл со счетом 6:1, 3:6, 6:3. Басилашвили попал на турнир через квалификацию. В финале в воскресенье 23-летний россиянин встретится с победителем матча между канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и французом Уго Умбером.

Рублев занимает седьмое место в рейтинге АТР и является обладателем восьми титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфиналов.

Басилашвили 29 лет, он располагается на 30-й строчке мирового рейтинга. В активе теннисиста четыре титула ATP. Его лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США в 2018 году.

Турнир в Галле проходит с 14 по 20 июня. Призовой фонд соревнования составляет €1,3 млн. Действующим победителем является швейцарец Роджер Федерер. Российский теннисист Евгений Кафельников трижды выигрывал турнир в 1997, 1998 и 2002 годах.

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