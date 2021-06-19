"Синара" стала трехкратным чемпионом России по мини-футболу

ТАСС, 19 июня. Екатеринбургский мини-футбольный клуб "Синара" на выезде со счетом 8:4 обыграл "Тюмень" в четвертом матче финальной серии Париматч-Суперлиги.

Голы в составе победителей забили Сергей Абрамов (3-я и 23-я минуты), Никита Фахрутдинов (38, 45), Максим Герасимов (40, 42, 46) и Егор Иванов (41). У проигравших отличились Андрей Батырев (24, 29, 43) и Руан Пабло Алфен (50).

Счет в серии до трех побед стал 3-1 в пользу "Синары". В первом матче екатеринбургский клуб одержал победу со счетом 6:2, во втором - 4:3 (в овертайме). Третья игра завершилась в овертайме победой тюменского клуба - 4:3. Екатеринбуржцы заняли первое место по итогам регулярного чемпионата страны, "Тюмень" стала второй.

В четвертом матче серии за бронзовые медали "Норильский никель" в гостях победил прошлогоднего чемпиона московский КПРФ со счетом 8:2. Счет в серии стал 3-1. Норильский клуб впервые в истории завоевал бронзовые медали, также на его счету победа в чемпионате России (2002), серебряные медали в 2003 году и победа в Кубке России (2020).

"Синара" была основана в 1992 году. Ранее команда из Екатеринбурга дважды становилась чемпионом России (2009, 2010). Кроме того, "Синара" является обладателем Кубка России (2007), и победителем Кубка УЕФА (2008).

Самым титулованным клубом России является "Динамо" (Московская область), 11 раз побеждавшее в чемпионате. Столичная "Дина" девять раз выигрывала золотые медали, дважды побеждал клуб "Газпром-Югра" из Югорска, по одному разу - московский "Спартак", "Норильский никель", "Тюмень" и КПРФ.