Павлюченко обсудит продление контракта с президентом футбольного клуба "Знамя" 2 июля

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Президент ногинского клуба Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Знамя" Олег Пушенок и нападающий Роман Павлюченко встретятся для обсуждения возможного продления контракта 2 июля. Об этом ТАСС сообщил Павлюченко.

Павлюченко выступает за "Знамя" с 2019 года. Ранее "Знамя" являлось любительским клубом, в сезоне-2020/21 клуб выступал в ПФЛ. По данным портала Transfermarkt, нынешнее соглашение Павлюченко с клубом действует до 30 июня. Сезон ПФЛ завершился 15 июня.

"Пока с президентом клуба о продлении контракта я не разговаривал, нас отпустили отдыхать, - сказал Павлюченко. - Поэтому 2 июля вернусь, будем с ним разговаривать. Команда отдыхает, я тоже. Мы с президентом встретимся, обсудим, желание поиграть сезончик есть".

По итогам прошедшего сезона "Знамя" заняло девятое место в турнирной таблице ПФЛ группы 3 (Центр), набрав 43 очка в 30 играх.

Павлюченко 39 лет, на счету нападающего в минувшем сезоне 17 голов и три результативные передачи в 23 матчах чемпионата, он стал вторым в списке лучших бомбардиров группы 3 ПФЛ. В течение карьеры нападающий представлял ставропольское "Динамо", волгоградский "Ротор", московские "Спартак", "Локомотив" и "Арарат", лондонский "Тоттенхэм", краснодарскую "Кубань", екатеринбургский "Урал". Вместе со сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.