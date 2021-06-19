Главный тренер "Динамо" Шварц назвал своих фаворитов чемпионата Европы

ТАСС, 19 июня. Главный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц считает сборные Италии и Франции главными фаворитами чемпионата Европы по футболу. Такое мнение немецкий специалист высказал в интервью пресс-службе бело-голубых.

Сборная Италии на групповом этапе одержала победы над командами Турции и Швейцарии с одинаковым счетом 3:0 и гарантировала себе выход в плей-офф чемпионата Европы. Команда Франции в первом туре обыграла немцев со счетом 1:0.

"На данном этапе считаю главными фаворитами сборные Италии и Франции, - сказал Шварц. - Но это скоротечный турнир, многие факторы могут вмешаться: важно грамотно распределить свои силы, команды могут нести потери из-за травм и, конечно, необходима удача. Не исключаю, что и какая-то небольшая сборная может выстрелить".

"Мне интересно наблюдать за тактической подготовкой команд, за тем, как они выстраивают свою игру. Меня впечатлил футбол итальянцев, их тактические построения. Они постоянно пытаются двигать мяч вперед, играют вертикально", - добавил главный тренер "Динамо".

Шварц считает, что сборная Германии на равных играла с французами, несмотря на поражение. "Конечно, я слежу за сборной России, за которую выступают наши футболисты, и за сборной Германии. Стоит отдать должное атакующим футболистам команды Франции, которые воспользовались своим моментом. Теперь очень важно обыграть в следующей игре португальцев, чтобы повысить шансы на выход в плей-офф", - добавил главный тренер "Динамо".

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля.