Хорватский футболист Барач подписал контракт с "Сочи"

ТАСС, 19 июня. Хорватский защитник Матео Барач, выступавший за австрийский "Рапид", подписал контракт с футбольным клубом "Сочи". Об этом сообщает пресс-служба клуба из Краснодарского края.

О сроке соглашения с 26-летним футболистом не сообщается. Игрок уже прибыл в расположение команды и приступил к тренировкам.

Барач выступал за "Рапид" с 2018 года. В завершившемся сезоне он провел 27 матчей в чемпионате Австрии. Ранее защитник выступал за хорватские клубы "Осиек", "Шибеник", "Хрватски Драговоляц" и швейцарский "Волен". В активе Барача один матч за сборную Хорватии.

"Сочи" занял пятое место в чемпионате России сезона-2020/21 и во втором квалификационном раунде Лиги конференций сыграет с азербайджанским клубом "Кешля". Первый матч состоится 22 июля в Сочи, ответный - 29 июля в Азербайджане.