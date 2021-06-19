Пилот "Ред Булл" Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Франции

ТАСС, 19 июня. Нидерландский гонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен выиграл квалификацию седьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2021 года - Гран-при Франции. Соревнования проходят на автодроме "Поль Рикар".

Ферстаппен свой лучший круг проехал за 1 минуту 29,990 секунды. Второе место занял британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон (отставание 0,258 секунды). Третьим стал его партнер по команде финн Валттери Боттас (+0,386).

Российский гонщик команды "Хаас" Никита Мазепин показал 18-й результат. Его партнер по команде Мик Шумахер впервые вышел во второй сегмент. Однако во время первого сегмента немец вылетел с трассы и врезался в заградительный барьер. Шумахер в итоге занял 15-е место.

Гонка состоится в воскресенье и начнется в 16:00 мск.

Последние две состоявшиеся гонки во Франции выиграл Хэмилтон. Среди действующих пилотов также побеждали испанец Фернандо Алонсо и финн Кими Райкконен. Рекордсменом по победам является Михаэль Шумахер (восемь).