Женская сборная России по регби-7 вышла в четвертьфинал олимпийской квалификации

ТАСС, 19 июня. Женская сборная России победила команду Мексики со счетом 55:0 во втором матче олимпийской квалификации по регби-7. Турнир проходит в Монако.

Россиянки одержали вторую победу, ранее в субботу они оказались сильнее команды Самоа (32:0). Сборная России набрала шесть очков и возглавляет турнирную таблицу группы A, обеспечив себе участие в четвертьфинале олимпийской квалификации. Также шесть очков имеет команда Аргентины, с которой россиянки сыграют в заключительном туре 20 июня.

В четвертьфинал выйдут первые две команды из каждой группы, а также две лучшие сборные среди команд, занявших третьи места. В Монако будут разыграны две путевки на Олимпиаду, поэтому финал в квалификационном турнире не предусмотрен.

Турнир по регби-7 на Олимпийских играх пройдет во второй раз. Женская сборная России не смогла пробиться на олимпийский турнир в 2016 году. Победу на Играх в Рио-де-Жанейро одержала команда Австралии.

Уже известны 10 женских команд, которые сыграют на Олимпиаде в Токио. Это сборные Австралии, Бразилии, Великобритании, Канады, Кении, Китая, Новой Зеландии, США, Фиджи и Японии.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.