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Евро-2020

Капитан сборной Испании Альба считает, что его команда заслужила победу над поляками

Встреча группового этапа чемпионата Европы завершилась со счетом 1:1
Жорди Альба EPA-EFE/Jose Manuel Vidal
Описание
Жорди Альба
© EPA-EFE/Jose Manuel Vidal

ТАСС, 20 июня. Сборная Испании по футболу заслужила победу в матче группового этапа чемпионата Европы с поляками. Такое мнение высказал капитан испанской команды Жорди Альба, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Встреча завершилась со счетом 1:1, Альба был признан лучшим игроком матча. В первом туре испанцы сыграли вничью со шведами (0:0).

"Мы заслужили победу, как и в первой игре. Нам не повезло, мы были очень близки к тому, чтобы забить больше голов. Мы очень усердно работали всей командой. Была интенсивность, и мы знали, что нам нужно делать в каждый момент", - сказал Альба.

Сборная Испании с двумя очками занимает третье место в группе Е, поляки набрали первое очко и располагаются на последней строчке. Лидируют с четырьмя очками шведы, вторыми идут словаки, набравшие три очка. В заключительном туре сборная Испании в Севилье сыграет с командой Словакии, а поляки в Санкт-Петербурге встретятся со шведами. Обе игры пройдут 23 июня и начнутся в 19:00 мск.

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