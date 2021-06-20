Луис Энрике: сборная Испании сделала недостаточно для победы над поляками в матче Евро

ТАСС, 20 июня. Усилий испанских футболистов было недостаточно для того, чтобы одержать победу над поляками в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу. Об этом заявил главный тренер сборной Испании Луис Энрике, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Встреча в субботу завершилась со счетом 1:1.
"Мне очень хочется посмотреть и проанализировать матч. Возможно, мы были доминирующей командой, но этого было недостаточно, чтобы выиграть. Мне понравилось, как играла сборная Польши. Она создавала явные моменты", - отметил Энрике.
На 57-й минуте встречи нападающий сборной Испании Жерар Морено не реализовал пенальти, попав в штангу. "Обидно не забивать пенальти, особенно в решающий момент. Когда результат отрицательный, требуется еще более тщательный анализ. Вероятно, мы слишком старались и перестарались, вместо того чтобы создавать четкие возможности", - сказал главный тренер сборной Испании.
В заключительном туре сборная Испании в Севилье сыграет с командой Словакии, а поляки в Санкт-Петербурге встретятся со шведами. Обе игры пройдут 23 июня и начнутся в 19:00 мск.
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Швеция
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|2
|Словакия
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|3
|Испания
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|4
|Польша
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1