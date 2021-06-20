Луис Энрике: сборная Испании сделала недостаточно для победы над поляками в матче Евро

ТАСС, 20 июня. Усилий испанских футболистов было недостаточно для того, чтобы одержать победу над поляками в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу. Об этом заявил главный тренер сборной Испании Луис Энрике, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча в субботу завершилась со счетом 1:1.

"Мне очень хочется посмотреть и проанализировать матч. Возможно, мы были доминирующей командой, но этого было недостаточно, чтобы выиграть. Мне понравилось, как играла сборная Польши. Она создавала явные моменты", - отметил Энрике.

На 57-й минуте встречи нападающий сборной Испании Жерар Морено не реализовал пенальти, попав в штангу. "Обидно не забивать пенальти, особенно в решающий момент. Когда результат отрицательный, требуется еще более тщательный анализ. Вероятно, мы слишком старались и перестарались, вместо того чтобы создавать четкие возможности", - сказал главный тренер сборной Испании.

В заключительном туре сборная Испании в Севилье сыграет с командой Словакии, а поляки в Санкт-Петербурге встретятся со шведами. Обе игры пройдут 23 июня и начнутся в 19:00 мск.