Левандовский: сборная Польши по футболу не будет фаворитом в матче Евро против шведов

ТАСС, 20 июня. Сборная Польши не будет фаворитом матча заключительного тура группового этапа чемпионата Европы по футболу против команды Швеции, несмотря на ничью с испанцами. Такое мнение высказал капитан польской команды Роберт Левандовский, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В субботу сборная Польши сыграла вничью с командой Испании со счетом 1:1. Левандовский отметился голом. В первом матче поляки уступили команде Словакии со счетом 1:2.

"Мы хорошо сыграли, допустили несколько ошибок и в защите, и в атаке, но все выглядело намного лучше, чем в матче против сборной Словакии. Я думаю, что в первой игре мы хотели играть в чистый футбол и много творить. Мы сосредоточились на этом, а другие компоненты не работали. В матче с испанцами мы знали, что будем больше сосредоточены на защите, у нас это получилось неплохо", - сказал Левандовский.

Для выхода в плей-офф чемпионата Европы полякам необходимо победить шведов в матче, который пройдет в Санкт-Петербурге 23 июня. "Мы не будем фаворитами - считает Левандовский. - У Швеции очень хорошие игроки, и это будет очень тяжелый матч. Но мы будем готовы, и эта игра с испанцами, безусловно, дала нам многое".

Поляки набрали одно очко и располагаются на последней строчке в турнирной таблице группы Е. Сборная Испании с двумя очками занимает третье место, имея в активе два очка. Лидируют с четырьмя очками шведы, вторыми идут словаки, набравшие три очка.