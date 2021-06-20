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Евро-2020

Миранчук претендует на звание автора лучшего гола второго тура группового этапа Евро

Российскому полузащитнику составили компанию Кевин Де Брёйне, Криштиану Роналду и Мануэль Локателли
Алексей Миранчук Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Алексей Миранчук
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 20 июня. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал четверых претендентов на звание автора лучшего гола второго тура групповой стадии чемпионата Европы. Об этом сообщается в Twitter организации.

В число номинантов вошли полузащитник сборной России Алексей Миранчук (гол в ворота команды Финляндии), полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне (гол в ворота команды Дании), полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли (гол в ворота команды Швейцарии) и форвард сборной Португалии Криштиану Роналду (гол в ворота команды Германии).

Победитель будет определен голосованием, которое проводится на сайте УЕФА.

Благодаря голу Миранчука сборная России 16 июня победила команду Финляндии со счетом 1:0. После двух матчей команда Станислава Черчесова занимает второе место в группе B с 3 очками. В заключительном матче групповой стадии сборная России 21 июня сыграет с датчанами в Копенгагене.

Теги
Криштиану РоналдуЕвро-2020
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