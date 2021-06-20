Миранчук претендует на звание автора лучшего гола второго тура группового этапа Евро

ТАСС, 20 июня. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал четверых претендентов на звание автора лучшего гола второго тура групповой стадии чемпионата Европы. Об этом сообщается в Twitter организации.
В число номинантов вошли полузащитник сборной России Алексей Миранчук (гол в ворота команды Финляндии), полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне (гол в ворота команды Дании), полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли (гол в ворота команды Швейцарии) и форвард сборной Португалии Криштиану Роналду (гол в ворота команды Германии).
Best goal from Round 2?— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 19, 2021
De Bruyne vs Denmark
Ronaldo vs Germany
Locatelli vs Switzerland (first goal)
Miranchuk vs Finland@GazpromFootball | #EUROGOTR | #EURO2020
Победитель будет определен голосованием, которое проводится на сайте УЕФА.
Благодаря голу Миранчука сборная России 16 июня победила команду Финляндии со счетом 1:0. После двух матчей команда Станислава Черчесова занимает второе место в группе B с 3 очками. В заключительном матче групповой стадии сборная России 21 июня сыграет с датчанами в Копенгагене.