Миранчук претендует на звание автора лучшего гола второго тура группового этапа Евро

ТАСС, 20 июня. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал четверых претендентов на звание автора лучшего гола второго тура групповой стадии чемпионата Европы. Об этом сообщается в Twitter организации.

В число номинантов вошли полузащитник сборной России Алексей Миранчук (гол в ворота команды Финляндии), полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне (гол в ворота команды Дании), полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли (гол в ворота команды Швейцарии) и форвард сборной Португалии Криштиану Роналду (гол в ворота команды Германии).