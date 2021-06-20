Российский боец Олейник проиграл поединок на турнире UFC

ТАСС, 20 июня. Россиянин Алексей Олейник проиграл молдавско-украинскому бойцу Сергею Спиваку на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC on ESPN 25, который прошел в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Поединок в тяжелом весе завершился победой Спивака единогласным решением судей.

Олейнику 43 года, в смешанных единоборствах он выступает с 1996 года, на его счету 76 боев (59 побед, 16 поражений, 1 ничья), он потерпел третье поражение подряд. В UFC выступает с 2014 года.

На счету 26-летнего Спивака 13 побед и 2 поражения в ММА.