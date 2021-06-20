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НХЛ

"Нью-Йорк Айлендерс" сравнял счет в серии с "Тампой" в полуфинале плей-офф НХЛ

Действующий чемпион уступил со счетом 2:3, Никита Кучеров отметился результативной передачей
Никита Кучеров AP Photo/Chris O'Meara
Описание
Никита Кучеров
© AP Photo/Chris O'Meara

ТАСС, 20 июня. "Нью-Йорк Айлендерс" дома обыграл "Тампу" со счетом 3:2 в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У "Айлендерс" шайбы забросили Джош Бэйли (26-я минута), Мэтью Барзал (34) и Мэтт Мартин (38). В составе "Тампы" отличились Брэйден Пойнт (44) и Тайлер Джонсон (47).

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров отдал голевую передачу. Россиянин набрал 24 очка (5 голов + 19 результативных передач) в нынешнем розыгрыше плей-офф и лидирует в списке бомбардиров. Вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 27 бросков, голкипер "Айлендерс" Семен Варламов - 28, его признали третьей звездой встречи.

Счет в серии до четырех побед - 2-2. Пятый матч состоится в ночь на 22 июня в Тампе. В другом полуфинале встречаются "Вегас" и "Монреаль", счет в серии - 2-1 в пользу канадской команды.

 

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