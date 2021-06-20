СМИ: лондонский "Арсенал" готов платить футболисту "Лиона" Ауару €6 млн в год

ТАСС, 20 июня. Руководство английского футбольного клуба "Арсенал" считает полузащитника французского "Лиона" Уссема Ауара главной целью в летнее трансферное окно и предложило игроку личный контракт с зарплатой €6 млн в год. Об этом на своей странице в Twitter написал журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

По информации журналиста, лондонцы предложили французу контракт до 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает Ауара в €42 млн, а его контракт с "Лионом" действует до 2023 года.

Ауару 22 года, в прошедшем сезоне футболист принял участие в 33 играх за французский клуб во всех турнирах, забил восемь голов и отдал четыре голевые передачи. По итогам сезона-2020/21 "Арсенал" занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 61 очко в 38 турах, и не смог пробиться в еврокубки на следующий сезон.