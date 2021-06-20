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Футбол в Германии

Дрезденский футбольный клуб "Динамо" просматривает российского вратаря Митрюшкина

В следующем сезоне команда выступит во втором по силе дивизионе Германии

ТАСС, 20 июня. Дрезденский футбольный клуб "Динамо" пригласил на просмотр российского голкипера Антона Митрюшкина. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Ожидается, что Митрюшкин может перейти в "Динамо" на правах свободного агента.

В октябре прошлого года вратарь подписал контракт с "Фортуной" из Дюссельдорфа до конца сезона. 25-летний игрок не провел за команду ни одного официального матча.

В сезоне-2020/21 дрезденский клуб выступал в третьем по силе германском дивизионе, где занял первое место в турнирной таблице, набрав 75 очков в 38 турах. Команда начнет следующий сезон во второй Бундеслиге.

Митрюшкину 25 лет, с 2016 года он выступал в швейцарском "Сьоне", куда перешел из московского "Спартака". На его счету 66 матчей в чемпионате Швейцарии и три игры в чемпионате России. Он является чемпионом Европы 2013 года в составе юношеской сборной России.

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