Дрезденский футбольный клуб "Динамо" просматривает российского вратаря Митрюшкина

ТАСС, 20 июня. Дрезденский футбольный клуб "Динамо" пригласил на просмотр российского голкипера Антона Митрюшкина. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Ожидается, что Митрюшкин может перейти в "Динамо" на правах свободного агента.
Mit Anton #Mitryushkin beweist sich ein Torwart im Probetraining. Der 25-jährige Russe steht derzeit bei Fortuna Düsseldorf unter Vertrag und kann deinen bisherigen Arbeitgeber in diesem Sommer ablösefrei verlassen. #sgd1953 pic.twitter.com/knszG80V3c— SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) June 19, 2021
В октябре прошлого года вратарь подписал контракт с "Фортуной" из Дюссельдорфа до конца сезона. 25-летний игрок не провел за команду ни одного официального матча.
В сезоне-2020/21 дрезденский клуб выступал в третьем по силе германском дивизионе, где занял первое место в турнирной таблице, набрав 75 очков в 38 турах. Команда начнет следующий сезон во второй Бундеслиге.
Митрюшкину 25 лет, с 2016 года он выступал в швейцарском "Сьоне", куда перешел из московского "Спартака". На его счету 66 матчей в чемпионате Швейцарии и три игры в чемпионате России. Он является чемпионом Европы 2013 года в составе юношеской сборной России.