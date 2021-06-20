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Евро-2020

Футболист сборной России Фернандес возобновил тренировки в общей группе

Защитник получил повреждение в матче с финнами и с тех порт тренировался по индивидуальной программе
Марио Фернандес EPA-EFE/Dmitry Lovetsky
Описание
Марио Фернандес
© EPA-EFE/Dmitry Lovetsky

НОВОГОРСК /Московская область/, 20 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу проводит тренировку в подмосковном Новогорске в преддверии заключительного матча группового турнира чемпионата Европы против команды Дании в полном составе, в общей группе занимается и защитник Марио Фернандес, тренировавшийся предыдущие дни по индивидуальной программе. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе сборной России.

В ходе матча второго тура против финнов (1:0) Фернандес получил травму и был заменен. По итогам обследования подозрение на перелом позвонков не подтвердилось, игрок проходил восстановление в расположении команды.

Встреча заключительного тура групповой стадии между командами России и Дании состоится 21 июня в Копенгагене и начнется в 22:00 мск.

Сборная России после двух туров набрала 3 очка и занимает второе место в таблице группы B. Датчане располагаются на последнем месте без набранных очков. Лидируют бельгийцы (6 очков), третьими идут финны (3).

Чемпионат Европы завершится 11 июля.

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