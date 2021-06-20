Тренер сборной Финляндии назвал матч против бельгийцев самым важным в истории команды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Предстоящий матч группового турнира чемпионата Европы по футболу против команды Бельгии станет самым важным событием в истории сборной Финляндии. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер финнов Маркку Канерва.

Матч Финляндия - Бельгия пройдет в Санкт-Петербурге 21 июня. Финны впервые участвуют в чемпионате Европы и сохраняют шансы на выход в плей-офф.

"Перед завтрашним матчем я чувствую себя уверенно и с нетерпением жду его, чтобы показать, на что мы способны, - сказал Канерва. - Это будет самый важный матч в истории сборной Финляндии. Все в наших руках, мы постараемся сделать все, чтобы осуществить нашу мечту".

"У нас есть определенное представление о том, кто выйдет завтра на поле в составе сборной Бельгии, но в любом случае эта команда состоит из потрясающих игроков, которые очень талантливы. Но как только матч начнется, мы перестанем ощущать давление и испытывать стресс", - добавил тренер.

Канерва отметил, что его футболисты также очень ждут матча с бельгийцами. "Что касается здоровья игроков, то все хорошо, никто не травмирован, - сказал тренер. - Мы рассчитываем завтра как минимум на ничью, чтобы пройти в плей-офф. Для этого нам будет очень важно следовать плану на игру, каждый игрок знает, что у нашей команды есть шанс на победу".

Сборная Финляндии в первом туре в Копенгагене нанесла поражение команде Дании (1:0), во втором матче финны уступили в Санкт-Петербурге россиянам (0:1). После двух туров у сборной Бельгии шесть очков, у команд России и Финляндии по 3 очка, датчане пока не имеют ни одного очка.