Двукратный победитель Лиги чемпионов Хави Мартинес перешел из "Баварии" в "Катар"

ТАСС, 20 июня. Испанский полузащитник Хави Мартинес, ранее выступавший за германскую "Баварию", подписал контракт с футбольным клубом "Катар". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Испанец перешел в "Катар" на правах свободного агента. Срок и детали контракта не разглашаются.

По итогам прошедшего сезона катарский клуб занял шестое место в чемпионате страны, набрав 32 очка в 22 турах.

Хави Мартинесу 32 года, в прошедшем сезоне он принял участие в 30 играх за "Баварию" во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две голевые передачи. Испанец является девятикратным чемпионом Германии, пятикратным обладателем Кубка Германии, четыре раза выигрывал Суперкубок Германии, а также по два раза становился победителем Суперкубка УЕФА, клубного чемпионата мира и Лиги чемпионов. В составе сборной Испании Мартинес по разу выиграл чемпионаты Европы (2012) и мира (2010).