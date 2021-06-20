Капитан датской сборной по футболу Кьер считает, что команда России недооценена в Европе

КОПЕНГАГЕН, 20 июня. /ТАСС/. Силу сборной России по футболу на европейской арене недооценивают, датская команда в предстоящем матче настроена на серьезную борьбу. Об этом перед встречей сборных на чемпионате Европы в воскресенье заявил журналистам капитан датчан Симон Кьер.

В понедельник российская и датская команды сыграют в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы.

"Мне как защитнику нужно концентрироваться на оборонительных действиях, - сказал Кьер. - В сборной России много сильных игроков, считаю, в Европе эта команда очень недооценена. Но мы полностью готовы к завтрашнему матчу, мы готовы к противостоянию с сильными игроками. За последние пару лет сборная России хорошо себя проявила и является серьезной угрозой".

"Мы достойны того, чтобы пройти дальше, для этого у нас есть все необходимые качества. Мы с нетерпением ждем завтрашнего матча. Постараемся показать, на что мы способны. Я чувствую себя уверенно перед матчем", - добавил он.

Вратарь датской сборной Каспер Шмейхель также предостерег от недооценки соперника. "Мы не хотим недооценивать российскую команду, иначе не добьемся необходимого результата", - заявил он.

Также он высказался на тему того, что российские болельщики не смогут посетить матч: "Что касается зрителей, то мы постараемся извлечь из этого выгоду, поскольку на трибунах будет много наших болельщиков". Посетить встречу смогут до 25 тыс. болельщиков, однако антикоронавирусные меры не позволяют гражданам России прилететь в Данию. Ранее Российский футбольный союз (РФС) обращался в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой поспособствовать решению вопроса допуска болельщиков из России, однако власти Дании отказались делать исключение.