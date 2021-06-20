Дмитрий Комбаров: россиянам стоит играть в атакующий футбол в матче Евро с датчанами

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу должна играть в атакующий футбол в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы с командой Дании. Такое мнение ТАСС высказал участник чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов в составе сборной России Дмитрий Комбаров.

Встреча состоится 21 июня в Копенгагене и начнется в 22:00 мск.

"Я думаю, что наши футболисты и тренеры настраиваются очень серьезно, учитывая важность этой игры, - сказал Комбаров. - Конечно, будет тяжело, потому что датчане показывали хорошую игру, в том числе в матче с бельгийцами (1:2). Но я думаю, что каждый игрок, каждый член сборной России понимает ответственность, поэтому должны выйти, выложиться и показать все, на что способны".

"Я бы не хотел, чтобы наша сборная играла в оборонительный футбол на ничейный результат, потому что это может сыграть злую шутку с нами - один пропущенный гол и тяжело будет отыгрываться. Я думаю, что нужно играть в атакующий футбол и ничего не бояться, показывать красивую игру", - добавил собеседник агентства.

Комбаров считает, что сборная России сможет обыграть датчан, если в матче одновременно на поле сыграют нападающий санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба и форвард московского "Спартака" Александр Соболев. "Мне кажется, это было бы хорошим вариантом. Учитывая, что много длинных передач идет на Дзюбу, а подбора нет, Соболев мог бы выигрывать верховую борьбу. Соответственно, они могли бы помогать друг другу в плане подбора и цепляться [за мячи] на чужой половине поля", - заключил Комбаров.

Сборная России после двух туров набрала 3 очка и занимает второе место в таблице группы B. Датчане располагаются на последнем месте без набранных очков. Лидируют бельгийцы (6 очков), третьими идут финны (3). Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля.