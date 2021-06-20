{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Аршавин считает сборную Франции фаворитом чемпионата Европы по футболу

Французы в стартовом матче группового турнира победили сборную Германии со счетом 1:0, во втором сыграли вничью с венграми - 1:1

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Действующий чемпион мира по футболу сборная Франции является фаворитом европейского первенства. Такое мнение журналистам высказал бывший футболист петербургского "Зенита" и лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин.

"По игре, наверное, сборная Италии всем нравится, но для меня команда Франции самая мощная, - сказал Аршавин. - Французы, на мой взгляд, даже на чемпионате мира не играли во всю силу этого состава. А здесь они пока немного пробуксовывают, но, с другой стороны, уже набрали четыре очка. Для меня сборная Франции все равно остается фаворитом".

Французы в стартовом матче группового турнира победили сборную Германии со счетом 1:0, во втором сыграли вничью с венграми - 1:1. 23 июня подопечным Дидье Дешама предстоит встреча с командой Португалии.

Теги
Евро-2020
ATP
Рублев проиграл в финале теннисного турнира в Галле
Россиянин уступил в решающем матче французу Уго Умберу
Рублев проиграл в финале теннисного турнира в Галле
Читать полностью