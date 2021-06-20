Аршавин считает сборную Франции фаворитом чемпионата Европы по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Действующий чемпион мира по футболу сборная Франции является фаворитом европейского первенства. Такое мнение журналистам высказал бывший футболист петербургского "Зенита" и лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин.

"По игре, наверное, сборная Италии всем нравится, но для меня команда Франции самая мощная, - сказал Аршавин. - Французы, на мой взгляд, даже на чемпионате мира не играли во всю силу этого состава. А здесь они пока немного пробуксовывают, но, с другой стороны, уже набрали четыре очка. Для меня сборная Франции все равно остается фаворитом".

Французы в стартовом матче группового турнира победили сборную Германии со счетом 1:0, во втором сыграли вничью с венграми - 1:1. 23 июня подопечным Дидье Дешама предстоит встреча с командой Португалии.