Матыцин поблагодарил Винер-Усманову за реализацию Гимнастрады

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин поблагодарил президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер-Усманову за подготовку и реализацию общероссийской Гимнастрады "Здоровые дети - здоровая Россия". Об этом министр рассказал на церемонии награждения участников Гимнастрады.

Финал общероссийского соревновательного марафона в формате Гимнастрады "Здоровые дети - здоровая Россия" проходил 18-19 июня во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

"Я абсолютно уверен, что этот проект демонстрирует наше общее стремление спортивного сообщества сделать все возможное для того, чтобы наши дети были здоровыми, чтобы они пришли в спорт, чтобы они занимались гимнастикой, разными ее видами, - сказал Матыцин. - Самое главное, чтобы они почувствовали себя достойными гражданами нашей страны. Взрослые вырастают из детей, поэтому наша общая задача, чтобы дети были счастливыми, чтобы они гордились своей страной, своими тренерами, своими школами, в которых они учились и получали первые уроки образования и спорта".

"Конечно, я хочу поблагодарить Ирину Александровну за этот проект, за эту идею и за ее реализацию, за академию, благодаря которой этот проект состоялся. Более 10 000 участников из 57 регионов нашей страны приняли активное участие, мы видим, какая красота сегодня рядом с нами, эти счастливые лица людей, это, наверное, самое главное, к чему и нужно стремиться. Нация должна быть здоровой, образованной, тогда у нашей страны будет стабильное и успешное будущее", - добавил Матыцин.