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ATP

Рублев проиграл в финале теннисного турнира в Галле

Россиянин уступил в решающем матче французу Уго Умберу
Андрей Рублев Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Андрей Рублев
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 20 июня. Россиянин Андрей Рублев проиграл французу Уго Умберу в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходил в германском Галле на травяном покрытии.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4) в пользу 22-летнего француза. Рублев был посеян на турнире под четвертым номером.

Рублеву 23 года, он занимает седьмое место в рейтинге АТР и является обладателем восьми титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфиналов.

Умбер находится на 31-й строчке в рейтинге ATP. В активе теннисиста три титула ATP. Лучшим результатом француза на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2019).

Призовой фонд турнира составил €1,3 млн. Ранее победителем соревнования в Галле трижды становился россиянин Евгений Кафельников (1997, 1998, 2002).

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